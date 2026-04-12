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“O que eu vi foi empurra-empurra, não teve nada de demais”, diz Fernando Diniz

12/04/2026 22:09
Brasileiro Série A Corinthians Futebol Notícias
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